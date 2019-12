गांगुली ने बांधे अश्विन की तारीफों के पुल, ट्वीट कर लिखी दिल छू लेने वाली बात

डेस्क। पिछले दशक के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे जोरदार प्रदर्शन करने वालों में से एक रहे ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने मंगलवार को एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में गांगुली ने अश्विन की तारीफों के पुल बांधे।

उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्वीट किया जिसमें अश्विन को इस दशक में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बताया गया।

Most international wickets for ashwin this decade ⁦@ashwinravi99⁩ @bcci .. what an effort .. just get a Feeling it goes unnoticed at times .. super stuff .. pic.twitter.com/TYBCHnr0Ow