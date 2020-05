भारतीय जूनियर टीम के पूर्व उपकप्तान कार एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे, पिछले साल RCB ने 3.60 करोड़ में...

नई दिल्ली। जूनियर इंडिया के पूर्व उप-कप्तान और उत्तर प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने वाले अक्षदीप नाथ का कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसमे वो बाल-बाल बच गए। वीरवार शाम को अक्षदीप नाथ की कार अनियंत्रित हो गई, उसके बाद दो अन्य वाहनों से टकराई और कार पलट गई। राहत की बात यह रही कि अक्षदीप नाथ सहित बाकी लोगों को कोई गंभीर चोट नहीं आई, पुलिस के मुताबिक इस दुर्घटना की अभी तक किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी है।

दरअसल, लखनऊ में टेढ़ी पुलिया के साथ रहने वाले भारतीय जूनियर टीम के उपकप्तान रहे अक्षदीप की मस्टैंग जीटी कार बंधा रोड पर दो गाड़ियों से टकरा गई थी, फिर सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार अक्षदीप की गाड़ी से ही यह टक्कर लगी और फिर वह डिवाइडर से टकराकर रुक गई।

