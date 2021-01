टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान टिम पेन पर साधा निशाना, बिना नाम लिए ऐसे किया ट्रोल

डेस्क। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने वसीम जाफर को लेकर एक फैन ने ट्विटर पर कुछ लिखा, जिसके जवाब में इस भारतीय बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन को ट्रोल कर डाला। हर्षित अग्रवाल ने ट्विटर पर लिखा, 'सोचो जरा वसीम भाई विकेटकीपर के तौर पर खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को स्लेज कर रहे हैं।'

My friend, I will be so involved in sledging I'll end up dropping catches. 😉 https://t.co/zT2xCS8ld1