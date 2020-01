BCCI के बिजी शेडूअल को लेकर कोहली के समर्थन में उतरें पूर्व IPL चेयरमैन

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म करने के हफ्ते भर के भीतर ही न्यूजीलैंड के साथ टी20 सीरीज की शुरुआत कर दी। कप्तान विराट कोहली ने मैच से एक दिन पहले BCCI के बिजी शेडूअल को लेकर नाराजगी जताई थी। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन व पूर्व बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कोहली का समर्थन किया है।

यह भी पढ़े: AUS ओपन/ चीन की कियांग ने रोका सेरेना विलियम्स का सफर, जोकोविच चौथे दौर में

दरअसल, राजीव शुक्ला ने टीम के व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम को लेकर भारतीय कप्तान विराट कोहली की चिंता का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के पांच दिन के भीतर ही न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम पहुंची और पहला टी-20 मुकाबला जीत भी लिया। लेकिन इतने कम वक्त में विदेश में जाकर सीरीज खेलने के लिए बनाए गए कार्यक्रम को लेकर कप्तान कोहली ने गुरुवार को कहा था कि क्रिकेटर ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जब सीधे स्टेडियम पर लैंड करके खेलना शुरू करना होगा।

आईपीएल के पूर्व चेयरमैन राजीव शुक्ला ने ट्वीट किया, ‘मैं कोहली का समर्थन करता हूं कि कैलेंडर बहुत व्यस्त है, लगातार मैच और सीरीज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों को आराम और अनुकूलन का पूरा समय मिलना चाहिए।’ उन्होंने इसके लिए प्रशासकों की समिति को दोषी ठहराया, शुक्ला ने कहा, ‘शेड्यूल तय करने से पहले सीओए को इस पर ध्यान देना चाहिए था।’

I agree with @imVkohli that calendar is too hectic There should not be back to back matches and series as well Players must get some rest and also enough time to get acclimatised . COA should have kept this in mind before finalising the schedule @BCCI