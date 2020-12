पूर्व कप्तान धोनी को मिला दशक का 'बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड', जानिए उन्हें क्यों मिला यह Award

नई दिल्ली। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं लेकिन आईसीसी ने सोमवार को उन्हें एक बड़े सम्मान से नवाजा। आईसीसी ने एमएस धोनी को दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड दिया है।

यह अवॉर्ड धोनी को साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए मिला है। धोनी ने नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इयान बेल को रन आउट होने के बावजूद वापस खेलने के लिए बुला लिया था। अब आईसीसी ने उस खेल भावना के लिए धोनी को ये सम्मान दिया है।

🇮🇳 MS DHONI wins the ICC Spirit of Cricket Award of the Decade 👏👏



The former India captain was chosen by fans unanimously for his gesture of calling back England batsman Ian Bell after a bizarre run out in the Nottingham Test in 2011.#ICCAwards | #SpiritOfCricket pic.twitter.com/3eCpyyBXwu