VIDEO: पूर्व भारतीय क्रिकेटर समेत 3 के खिलाफ धोखाधड़ी करने की FIR दर्ज, आरोप से नकारा

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत 3 के खिलाफ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई। उन पर एक ट्रैवल एजेंट के साथ 20 लाख 96 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, अजहरुद्दीन ने आरोप को नकार दिया और कहा कहा है कि वह आरोप लगाने वाले मोहम्मद शाहाब के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे।

दरअसल, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दानिश टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी के मालिक शाहाब ने आरोप लगाया है। अजहरुद्दीन ने कहा कि औरंगाबाद में मेरे खिलाफ दायर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने साथ ही कहा है कि वह आरोप लगाने वाले मोहम्मद शाहाब के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे। वही, पुलिस ने कहा कि तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और जांच की जा रही है।

ट्रैवल्स एजेंसी के मालिक शाहाब का आरोप है कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में अजहर के निजी सचिव मुजीब खान के कहने पर अजहर और कुछ अन्य के लिये 20 लाख 96 हजार रुपये के अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट टिकट बुक कराये थे, उसकी ऑनलाइन भुगतान के वादों के बावजूद अभी तक कोई रकम नहीं मिली है। मुजीब के सहयोगी सुदेश अवक्कल ने एक ईमेल भेजकर कहा था कि 10.6 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं, लेकिन यह रुपए शादाब को नहीं मिले। इसके बाद 24 नवंबर को मुजीब और सुदेश ने एक चेक की फोटो वॉट्सअप पर भेजी थी, लेकिन यह चेक भी शादाब को नहीं मिला।

I strongly rubbish the false FIR filed against me in Aurangabad. I’m consulting my legal team, and would be taking actions as necessary pic.twitter.com/6XrembCP7T