महिला राइटर ने कर दी सारी हदें पार, विराट-अनुष्का के रिश्ते को लेकर किया आपत्तिजनक कमैंट

डेस्क। भावना अरोड़ा नामक एक भारतीय महिला राइटर ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर एक आपत्तिजनक कमैंट किया है।

भावना अरोड़ा ने ट्विटर पर विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 78 रनों की पारी देखने के बाद जो कमैंट किया उसमें उन्होंने विराट-अनुष्का की सेक्स लाइफ पर कटाक्ष किया है। इसको लेकर क्रिकेट फैंस भी गुस्सा दिख रहे हैं।

कप्तान कोहली पर आपत्तिजनक कमैंट पर करने से भारतीय क्रिकेट फैंस भी निराश हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर कोहली को जमकर ट्रोल किया।

Anushka Sharma is angry as Virat Kohli is trying new positions with Australians but not with her #INDvAUS