अफ्रीका का 3-0 से क्लीन स्वीप कर इंग्लैंड ने रचा इतिहास, ICC टी-20 रैंकिंग में हुआ बड़ा फेरबदल

दुबई। दक्षिण अफ्रीका को तीन मैचों की टी-20 श्रृंखला में 3-0 से हराने के साथ ही इंग्लैंड आईसीसी टी-20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। रैंकिंग में दूसरे नम्बर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है। इंग्लैंड की टीम एकदिवसीय क्रिकेट में भी शीर्ष पर है जबकि टेस्ट में वो चौथे नंबर पर है।

भारतीय क्रिकेट टीम टी-20 में नंबर-3 स्थान पर है। आस्ट्रेलिया के साथ शुक्रवार से शुरू हो रही तीन मैचों की टी-20 श्रृंखला में भारत अच्छा कर रैंकिंग में बेहतर करना चाहेगी।

🔝 of the rankings! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



England's clean sweep of South Africa has put them above Australia in the @MRFWorldwide ICC T20I Team Rankings 👏🎉 pic.twitter.com/sN7ZyU9xw5