ENG vs WI LIVE: डोम सिबली ने जड़ा अर्धशतक, स्कोर पंहुचा 150 के पार

नई दिल्ली। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। सुबह बारिश के कारण टॉस में विलंब हुआ। वेस्टइंडीज ने साउथेम्प्टन में पहला टेस्ट जीतने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि इंग्लैंड की टीम में चार बदलाव हुए हैं।

टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 153/3 रन बना लिए हैं। डोम सिबली (60) और बेन स्टोक्स (38) क्रीज पर मौजूद हैं। कप्तान जो रूट 23 रन बनाकर अल्जारी जोसफ की गेंद पर विरोधी कप्तान जेसन होल्डर को कैच दे बैठे। 81 के स्कोर पर इंग्लैंड को तीसरा झटका लगा। इससे पहले रोरी बर्न्स (15) और जैक क्रॉली (0) पर अपना विकेट गवां चुके है।

4 - Joe Root has been dismissed by Alzarri Joseph in 4 of his last 5 Test innings against @windiescricket. Repeat. #ENGvWI pic.twitter.com/Z59YYF2q4D