हरभजन सिंह के घर आया बिजली का बिल, बोले- पूरे मोहल्ले का लगा दिया क्या?

नई दिल्ली। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने मुंबई में अपने घर के बिजली बिल को लेकर ट्विटर पर नाराजगी जाहिर की है। हरभजन सिंह के घर बिजली का बिल 33900.00 रुपये आया है, जिसे देखकर वह काफी हैरान हैं। उन्होंने इस बढ़े हुए बिल को लेकर अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल से एक ट्वीट किया है।

भज्जी ने ट्वीट में लिखा- इतन बिल पूरे मोहल्ले का लगा दिया क्या?? इसके बाद उन्होंने अपने बिल का मैसेज लगाया फिर लिखा- नॉर्मल बिल से 7 टाइम ज्यादा??? वाह

Itna Bill pure mohalle ka lga diya kya ?? @Adani_Elec_Mum 😳😳😳ALERT: Your Adani Electricity Mumbai Limited Bill for 152857575 of Rs. 33900.00 is due on 17-Aug-2020. To pay, login to Net/Mobile Banking>BillPay normal Bill se 7 time jyada ??? Wah