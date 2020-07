क्रिकेट की वापसी को लग सकता है ग्रहण, प्रैक्टिस मैच के दौरान स्टार ऑलराउंडर में दिखे Covid-19 लक्षण

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण पिछले कुछ महीनों से क्रिकेट पूरी तरह से ठप्‍प पड़ा हुआ है। हालांकि अब कुछ दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होने वाली है। 8 जुलाई से इंग्‍लैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच तीन टेस्‍ट मैचों की सीरीज का आगाज होगा और उससे पहले दोनों टीमें मैदान पर जमकर पसीना भी बहा रही है। लेकिन इसी बीच क्रिकेट के फैंस को डराने वाली एक खबर भी सामने आई है।

दरअसल, इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से 5 दिन पहले बीमार हो गए हैं। उनमें कोरोनावायरस के लक्षण दिखाई दिए हैं। करन होटल में ही सेल्फ-आइसोलेशन में हैं। यह जानकारी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने गुरुवार को दी। करन अब वॉर्म-अप मैच भी नहीं खेलेंगे।

