Diego Maradona Passed Away/माराडोना की मौत पर भावुक हुए सौरव गांगुली, कही ये बड़ी बात

डेस्क। खेल दुनिया से बहुत ही बड़ी और दुखद खबर आ रही है। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। इसी महीने की शुरुआत में उनकी ब्रेन सर्जरी कराई गई थी। उनके दिमाग में खून के थक्के मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना के इस दमदार फुटबॉलर की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। माराडोना के निधन से बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को भी दुःख पहुंचा है।

गांगुली ने ट्विटर पर अपना दर्द बयां करते हुए लिखा कि उन्होंने आज अपना हीरो खो दिया। गांगुली ने ट्वीट किया, 'मेरा हीरो अब नहीं रहा। मेरे जीनियस तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मैं तुम्हारे लिए फुटबॉल देखता था।'

My hero no more ..my mad genius rest in peace ..I watched football for you.. pic.twitter.com/JhqFffD2vr