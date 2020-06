T20 World Cup 2020 पर आईसीसी की बैठक में हुआ ये फैसला, बीसीसीआई को मिली बड़ी राहत

डेस्क। ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर में शुरू होने वाले टी-20 विश्व कप पर फैसला जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। यह निर्णय दुबई में हुई ICC की अहम बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया गया। यह फैसला पिछली बैठक में 10 जून तक टूर्नामेंट के भविष्य को टाल दिया गया था। इधर, आईसीसी ने बीसीसीआई को टैक्स छूट मामले में दिसंबर तक की मोहलत दे दी है।

