दानिश कनेरिया ने फिर किया बड़ा खुलासा, कहा- 'कई लोगों ने मेरा धर्म बदलवाने की कोशिश की लेकिन...

डेस्क। पाकिस्तान के क्रिकेटर दानिश कनेरिया लगातार चर्चा में हैं। हिंदू समुदाय से होने के कारण दानिश को पाक क्रिकेट टीम में भेदभाव का सामना करना पड़ा। बाकि खिलाड़ी दानिश के साथ खाना खाने और बात करने से करताते थे। इसी बीच दानिश कनेरिया ने धर्म बदलने के दबाव को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है।

यह खबर भी पढ़े: NZvsIND T20I Series: तीसरे मुकाबले में मैच का रुख बदलने वाले शमी ने बेटी पर लुटाया प्यार, तस्वीर शेयर करते हुए लिखा इमोशनल मैसेज

दानिश कनेरिया ने ट्विटर पर फैन्स के सवालों के जवाब दिए। दानिश ने #AskDanish सेशन में अपने बारे में कुछ निजी बातें भी बताईं। इस दौरान एक फैन ने उनसे इस्लाम कबूल करने की बात कही। इस पर दानिश ने जवाब देते हुए कहा कि आप जैसे कई लोग कोशिश कर चुके हैं कि मैं अपना धर्म बदल लूं, लेकिन सफल नहीं हो पाए।

Please Accept Islam.. Islam is gold. I know but that without Islam life is nothing. Your life a death people. Please accept this Gold. And Say to Kalma Sharif. Thanks