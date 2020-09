सुरेश रैना के सपोर्ट में उतरे क्रिकेट फैंस, सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

डेस्क। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के प्लेयर्स सुरेश रैना यूएई से अचानक वापस लौट आए, जिसके बाद आईपीएल और सीएसके के फैंस में हड़कंप सा मच गया। सुरेश रैना के स्वदेश लौटने को लेकर कई तरह की थ्योरियां सामने आई, जिनमे से एक यह भी है कि रैना को होटल में पसंद का कमरा नहीं मिला इस वजह से वह भारत लौट आये।

हकीकत क्या है, फिलहाल यह किसी को नहीं पता और सुरेश रैना ही इस बारे में असलियत जानते होंगे। अब सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग उनके समर्थन में #Raina और #Isupportraina लिखकर ट्वीट कर रहे हैं।

Everyone knows that Raina can play well!!! He'll bounce back soon! #ISupportRaina @ImRaina

IPL सूत्रों के अनुसार पता चला कि टीम प्रबंधन पृथकवास के दौरान इस 32 वर्षीय खिलाड़ी के व्यवहार से खुश नहीं था, जिससे सीएसके के मालिक और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन भी नाराज थे।

आईपीएल सूत्रों ने पीटीआई से कहा, ‘सीएसके के नियमों के अनुसार कोच, कप्तान और मैनेजर को होटल में रहने के लिये सूइट्स मिलते हैं लेकिन टीम जिस भी होटल में ठहरती है उसमें रैना को भी सुइट मिलता है। बात सिर्फ इतनी थी कि उनके कमरे में बालकनी नहीं थी।’

I think success is on Srinivasan head and not on @ImRaina head, I don’t know the real reason but raina is one of the greatest of all time in Indian cricket and even in @IPL @ChennaiIPL #isupportraina https://t.co/KHIrgIp69s