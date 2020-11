कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुई महिला क्रिकेट की एंट्री, पहली बार जलवा बिखेरेगी महिलाएं, जानिए कैसी रहेगी क्वालीफिकेशन प्रक्रिया

दुबई। क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 2022 में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है। इसके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने योग्यता प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इस दौरान महिलाओं की 8 टीमें कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेंगी।

इंग्लैंड की मेजबानी में बर्मिंघम में 28 जुलाई से आठ अगस्त तक आयोजित होने वाले इन खेलों में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। 4 साल में होने वाले इन खेलों के लिए आइसीसी और कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (सीजीएफ) ने क्वालीफिकेशन प्रक्रिया की जानकारी दी।

मेजबान इंग्लैंड के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की रैंकिंग में शीर्ष छह स्थानों पर काबिज महिला टीमें 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए सीधे क्वालीफाई करेंगी। आइसीसी के मुताबिक मेजबान इंग्लैंड के अलावा, अगले साल एक अप्रैल तक आइसीसी महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष की छह अन्य टीमें भी सीधे एजबेस्टन में होने वाले 8 टीमों के टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करेंगी।

