चहल ने बनवाया 'द रॉक' जैसा टैटू तो रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर बनाया मजाक, देखिये यूजी का रिएक्शन

डेस्क। रविवार को कंगारुओं के खिलाफ 2-1 से सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया आज न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई। टीम इंडिया में शामिल अधिकतर खिलाड़ी ने एक साथ न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरी। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से साथी खिलाड़ियों के साथ की फोटो शेयर की है।

ऐसे में रोहित शर्मा मस्ती के मूड में नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने खास दोस्त और टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल को ट्रोल किया। ट्विटर पर रोहित शर्मा ने एक फोटो शेयर की है।

Best picture I saw today. India wins the series but someone else takes the headlines. Bravo!! @yuzi_chahal pic.twitter.com/dN0RXh05q9