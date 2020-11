कार रेस: 250 की स्पीड पर कार बनी आग का गोला, फिर मौत के मुँह से ऐसे बाहर निकला ड्राइवर, देखें VIDEO

नई दिल्ली। बहरीन में रविवार को हुई ग्रां प्री (कार रेस) में एक बड़ा हादसा हुआ। रेस के दौरान हास टीम के फॉर्मूला वन ड्राइवर रोमेन ग्रॉस्जां (34) की कार बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस वक्त रोमेन की कार की स्पीड 250 किमी प्रति घंटे थी।

हादसे के बाद उसमें आग लग गई। सेफ्टी सिस्टम के चलते ड्राइवर तुरंत ही आग के बीच से बाहर निकल आया, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने संभाला। इस घटना के बाद रेस के विजेता लुइस हैमिल्टन समेत हास टीम के मालिक ने सभी को धन्यवाद दिया।

हादसे के बाद रेस को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। हैमिल्टन ने कहा- मैं बहुत आभारी हूं कि रोमेन सुरक्षित हैं। हमारा खेल कोई मजाक नहीं है। वे सभी लोग जो इस खेल के लिए जोखिमों को नजरअंदाज करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। रोमेन को सुरक्षित निकालने के लिए जो बड़े कदम उठाए गए, उसके लिए फेडरेशन का शुक्रगुजार हूं।

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem