ब्रिस्बेन टेस्ट: गाबा में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को लगे ये 2 बड़े झटके, ऋषभ पंत को हुआ बड़ा लाभ, जानिए

डेस्क। ब्रिस्बेन में गाबा में खेले गए चौथे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से पराजित कर न केवल टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। बल्कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी पछाड़ दिया है। आईसीसी के ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत दूसरे पायदान पर पहुंच गया है जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे से खिसक कर तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। वहीं न्यूजीलैंड हालांकि फिलहाल भी नंबर वन बना हुआ है।

🇮🇳 India displace Australia to become the new No.2 in the @MRFWorldwide ICC Test Team Rankings 🎉#AUSvIND pic.twitter.com/ae4sPu3VdQ — ICC (@ICC) January 19, 2021

दूसरी तरफ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में भारत पहले, न्यूजीलैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, इंग्लैंड चौथे, दक्षिण अफ्रीका पांचवें, पाकिस्तान छठे, श्रीलंका सातवें, वेस्टइंडीज आठवें तथा बांग्लादेश नौवें स्थान पर है।

India on 🔝



After the hard-fought win at The Gabba, India move to the No.1 spot in ICC World Test Championship standings 💥



Australia slip to No.3 👇#WTC21 pic.twitter.com/UrTLE4Rui0 — ICC (@ICC) January 19, 2021

बल्लेबाजी रैंकिंग में केन विलियमसन पहले एवं स्टीव स्मिथ दूसरे स्थान पर कायम हैं। मार्नस लाबुशेन एक स्थान के लाभ से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और उस वजह से विराट कोहली एक स्थान के नुकसान से चौथे स्थान पर चले गए हैं। जो रुट को श्रीलंका के विरुद्ध दोहरा शतक लगाने का फायदा हुआ और वह 6 स्थान के फायदे से पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

भारत के चेतेश्वर पुजारा एक स्थान के लाभ से सातवें और अजिंक्य रहाणे दो स्थान के नुकसान से नौवें स्थान पर हैं। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स दो स्थान के नुकसान से आठवें स्थान पर हैं, वहीं, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर टॉप 10 के बाहर 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

↗️ Labuschagne moves to No.3

↗️ Root enters top five

↗️ Pujara moves up one spot to No.7



The latest @MRFWorldwide ICC Test Player Rankings for batting are out!



Full rankings: https://t.co/OMjjVx5Mgf pic.twitter.com/49DbXmXznS — ICC (@ICC) January 20, 2021

टॉप 10 के बाहर भारत की ओर से ऋषभ पंत को सर्वाधिक फायदा हुआ और वह 13 स्थान के फायदे से 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। शुभमन गिल 21 स्थान के लाभ से 47वें स्थान पर हैं, वहीं, वाशिंगटन सुंदर ने 82वें और शार्दुल ठाकुर ने 113वें स्थान के साथ रैंकिंग में प्रवेश किया है। रोहित शर्मा 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन तीन स्थान के लाभ से 42वें और कैमरन ग्रीन सात स्थान के फायदे से 92वें स्थान पर हैं। श्रीलंका के कुसल परेरा 9 स्थान के फायदे से 47वें और लाहिरू थिरिमाने 12 स्थान के लाभ से 87वें स्थान पर हैं। साथ ही इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो पांच स्थान के लाभ से 57वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

