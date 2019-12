गेंदबाजों ने इस बल्लेबाज की कमर और छाती पर मारी गेंद, फैंस ने की हूटिंग

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी उम्मीद शायद ही किसी फैन ने की होगी। स्टीव स्मिथ ने इस मैदान पर बल्लेबाजी के लिए कदम रखा, उनका स्वागत हूटिंग से किया गया।

दरअसल, दुनिया के सबसे अच्छे टेस्ट बल्लेबाजों में से एक स्टीव स्मिथ के खिलाफ न्यूजीलैंड ने चौतरफा हमला करते हुए उन्हें उनके ही देश में घेर लिया। मेलबर्न को स्टीव स्मिथ का पसंदीदा ग्राउंड माना जाता है और यहां उनके बल्लेबाजी आंकड़े गजब के हैं लेकिन जैसे ही स्टीव स्मिथ ने इस मैदान पर बल्लेबाजी के लिए कदम रखा, उनका स्वागत हूटिंग से किया गया।

Brute of a ball to keep #stevesmith honest courtesy #NeilWagner #BoxingDayTest #BlackCaps pic.twitter.com/LNnaGdxSq3

बता दे, डेविड वॉर्नर के आउट होने के बाद क्रीज पर कदम रखने वाले स्टीव स्मिथ जैसे ही पैवेलियन से बाहर आए, मैदान पर बैठे हजारों कीवी दर्शकों ने उनके खिलाफ हूटिंग की, इसके साथ-साथ कुछ फैंस ने सैंड पेपर भी लहराए और उन्हें चीटर तक कहा। इसमें कोई शक नहीं कि ये हूटिंग स्मिथ पर मार्च 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ के मामले में लगे एक साल के बैन के कारण की गई। अपने ही देश में हूटिंग और इस तरह के स्वागत की उम्मीद स्टीव स्मिथ ने बिलकुल नहीं की होगी।

It took Trent Boult only four balls to rattle the pegs! #AUSvNZ | https://t.co/PqXiHJrcvN pic.twitter.com/f7gz0Uwno9