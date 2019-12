दानिश कनेरिया के बहाने BJP ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- क्या अब भी करेंगे CAA का विरोध?

डेस्क। रावलपिंडी एक्सप्रेस कहे जाने वाले पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक वीडियो में खुलासा किया है कि दानिश कनेरिया के साथ हिंदू होने की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भेदभाव होता था। शोएब अख्तर के इस खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।

जाहिर है कि देश में नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) को लेकर राजनीतिक बवाल चल रहा है। ऐसे में शोएब अख्तर के इस खुलासे ने इस मामले को और तूल दे दिया है। बता दें कि एक टीवी चैट शो में शोएब अख्तर ने कहा कि पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया हिंदू था इस वजह से उसके साथ भेदभाव किया जाता था।

Pakistani cricketers refused to eat food with Danish Kaneria & constantly humiliated him just because he was a Hindu, says Shoaib Akhtar.



Now imagine the pain & agony suffered by "Persecuted Minorities" at the hands of Muslims in Pakistan.



Do you still support @INCIndia? Shame! pic.twitter.com/6RbU3K52Tq — BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) December 26, 2019

शोएब अख़्तर ने आरोप लगाया है कि कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया के साथ खाना भी खाने से परहेज़ करते थे। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, शोएब अख़्तर ने पीटीवी स्पोर्ट्स पर 'गेम ऑन है' कार्यक्रम में यह बात कही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।

जबकि इस बात की पुष्टि करते हुए न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार, पूर्व पाकिस्तानी लेग-स्पिनर दानिश कनेरिया ने एक बयान जारी कर कहा है कि शोएब अख़्तर ने जो कुछ भी उनसे जुड़ा हुआ कहा वो पूरी तरह सही था।

Whatever @shoaib100mph said in his interview is true. But at the same time, i am thankful to all great players who supported me wholeheartedly as a cricketer. I personally request all not to politicise the issue. Here is my statement: pic.twitter.com/8vN3Kilm4W — Danish Kaneria (@DanishKaneria_) December 26, 2019

शोएब अख्तर के खुलासे के बाद दानिश कनेरिया ने कहा था कि PAK खिलाड़ियों को कनेरिया के साथ खाने में समस्या होती थी क्योंकि वह टीम में एक हिंदू खिलाड़ी था। शोएब अख्तर ने सच कहा। मैं उन खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं एक हिंदू था। उस समय इस पर बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब मैं बोलूंगा और उनके नाम बताऊंगा।

इसके बाद बीजेपी कर्नाटक की तरफ से शोएब अख्तर का वीडियो ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। बीजेपी कर्नाटक ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया के साथ खाना नहीं खाते थे, लगातार उन्हें परेशान करते थे क्योंकि वो हिंदू थे, इसबात का खुलासा शोएब अख्तर ने किया है।’

Finally! CAA, a humanitarian law, is encouraging persecuted religious minorities, to speak up against atrocities faced by them. India should be proud of what it has achieved by this legislation.



Will the champions of human rights, Leftists and Congress now campaign against this? https://t.co/F30bsiNsQB — Amit Malviya (@amitmalviya) December 26, 2019

बीजेपी कर्नाटक ने लिखा- अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। इसी के साथ बीजेपी कर्नाटक ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि क्या अभी भी आप इसके समर्थन में हैं? शेम!!!

इसके साथ ही बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि अगर दानिश कनेरिया जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के साथ पाकिस्तान में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो सोचिए कि गैर मुस्लिमों के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। अगर ऐसे में CAA इन शरणार्थियों को मदद देता है, तो मुस्लिम, कांग्रेस और कम्युनिस्ट क्यों विरोध कर रहे हैं।