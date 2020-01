भारतीय कप्तान पर बरसे बिशन सिंह बेदी, कहा- छीन लो कप्तानी...

डेस्क। शुक्रवार को उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब पंजाब के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने आउट होने के बाद अपनी नाराजगी जताई और मैदान से बाहर जाने से इनकार कर दिया।

यह वाकया आईएस बिंद्रा स्टेडियम मोहाली का है, जहां पंजाब और दिल्ली के बीच रणजी मुकाबला जारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार ने ट्वीट कर दावा किया कि शुभमन गिल अंपायर के फैसले से नाखुश दिखे, और आउट दिए जाने के बावजूद क्रीज पर डटे रहे।

गिल के इस बर्ताव से अपने जमाने के दिग्गज स्पिनर बिशन सिंह बेदी काफी नाराज नजर आये। उन्होंने शुभमन गिल की मोहाली में रणजी मैच के दौरान मैदानी अंपायर से बहस करने के लिये आलोचना की और उनके व्यवहार को ‘उग्र’ और ‘निर्लज्ज’ करार दिया।

बेदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘किसी का भी इस तरह का उग्र व्यवहार माफी योग्य नहीं है। कम से कम भारत ए के प्रस्तावित कप्तान से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है।’ गिल को न्यूजीलैंड दौरे के लिये भारत ए का कप्तान नियुक्त किया गया है। बेदी ने संकेतों में उन्हें भारत ए की कप्तानी से हटाने की मांग भी की।

@vijaylokapally & @BCCI-this kind o rowdy behaviour by anyone is unpardonable-least o all by proposed Capt o India A-no matter how talented no player was ever bigger than the game-example needs setting-let a more balanced person lead India A before the Referee’s intimidated too!