MCG का बड़ा खुलासा, कहा- वर्ल्ड कप फाइनल में कोरोना संक्रमित दर्शक था मौजूद

नई दिल्ली। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। रविवार 8 मार्च को खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच के दौरान दर्शकों के बीच कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति भी बैठा था। इस बात की पुष्टी खुद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने आधिकारिक तौर पर दी है।

दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 मार्च को खेले गए महिला टी20 विश्व कप फाइनल में कोविड 19 यानी कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज भी मैच देखने के लिए मौजूद थी। इस बात की पुष्टि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड प्रंबधन ने ट्वीट कर कही है, ट्वीट में एमसीजी ने कहा है कि फाइनल मैच में एक कोरोना संक्रमित दर्शक था लेकिन उनसे अन्य लोगों को संक्रमित किया होगा इसका खतरा कम है।

Melbourne Cricket Ground statement: Dept of Health&Human Services (DHHS) has advised of the patron’s diagnosis & has classified it as a low-risk of spreading #COVID19 to surrounding members of public&staff. The patron sat on Level 2 of the Northern Stand at the MCG in section N42 https://t.co/kptYSw5BFg