BBL: क्रीज पर आपस में टकराये दो बल्लेबाज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

डेस्क। बिग बैश लीग (BBL) 2019-20 अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है और शनिवार (8 फरवरी) को इसका फ़ाइनल मुकाबला खेला जाना है। इससे पहले सिडनी सिक्सर्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को नॉकआउट में मात देकर फाइनल खेलने का अधिकार हासिल किया। दूसरी तरफ सिडनी थंडर्स को हराकर मेलबर्न स्टार्स भी फाइनल में पहुंच गया है।

इसी बीच सिडनी थंडर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच हुए मैच में एक मजेदार नजारा भी देखने को मिला। दरअसल, रन लेने के चक्कर में मार्कस स्टोयनिस और निक लार्किन पिच के बीचोंबीच टकरा गए।

Did you know there once was a man who collided with Marcus Stoinis and lived to tell the tale? 😏



A @KFCAustralia Bucket Moment | #BBL09 pic.twitter.com/ymgZERilEg