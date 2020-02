अंडर-19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश बना पहली बार चैंपियन, फ़ाइनल में भारत की 3 विकेट से हार

नई दिल्ली। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आज दक्षिण अफ्रीका के पॉचेफस्ट्रूम के सेनवेस पार्क में भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया है। बांग्लादेश ने अंडर-19 2020 वर्ल्ड कप जीत लिया है, फाइनल में उसने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहली बार अंडर-19 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया, यह बांग्लादेश के क्रिकेट इतिहास में पहला वर्ल्ड कप का खिताब है। इससे पहले बांग्लादेश की सीनियर टीम या महिला क्रिकेट टीम कोई भी वर्ल्ड कप जैसा खिताब नहीं जीत पाई थी।

दरअसल, अकबर अली की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम ने 2020 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में उसने शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम को हराकर पहली बार अंडर-19 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया 47.2 ओवरों में 177 रन पर ऑलआउट हो गई। बांग्लादेश की टीम ने इसके जवाब में 42.1 ओवरों में 7 विकेट खोकर 170 रन बना लिए है और वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया । बारिश की वजह से बांग्लादेशी टीम को 170 रन का लक्ष्य मिला था।

BANGLADESH HAVE WON THE ICC U19 WORLD CUP FOR THE FIRST TIME IN THEIR HISTORY!!!!!#U19CWC | #INDvBAN | #FutureStars