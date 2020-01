न्यूजीलैंड दौरे से पहले टीम इंडिया ए के लिए बुरी खबर, ओपनर बल्लेबाज हुआ चोटिल

नई दिल्ली। मुंबई के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को लेकर शुक्रवार को कर्नाटक के खिलाफ खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच से एक बुरी खबर आई है। पृथ्वी शॉ मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए बायां कंधा को चोटिल करा बैठे। इससे पृथ्वी के इंडिया-ए के साथ न्यूजीलैंड जाने पर संदेह के बादल मंडारने लगे हैं। पृथ्वी शॉ भारत-ए टीम के साथ न्यूजीलैंड के लिए रवाना होने से महज एक हफ्ते पहले चोटिल हुए हैं।

दरअसल, रणजी ट्रॉफी मैच में कर्नाटक के खिलाफ खेले जा रहे मुंबई के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ शुक्रवार को फील्डिंग के दौरान अपना बायां कंधा चोटिल कर बैठे। यह घटना बांद्रा कुर्ला परिसर पर तीसरे सत्र के दौरान हुई, जब 20 साल के शॉ ने ओवरथ्रो बचाने के लिए डाइव लगाया था। पृथ्वी को तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया, पृथ्वी शॉ को न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए भारत-ए टीम में चुना गया है।

JUST IN: Oh this doesn't look good. A nasty moment for India's rising star Prithvi Shaw at the SCG: https://t.co/k1aH1A6qeA #CAXIvIND pic.twitter.com/2eMaHhp8ab