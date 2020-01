Aus vs NZ: स्टीव स्मिथ को पहला रन बनाते ही दर्शकों से मिला शतक जैसा अभिवादन, देखिये VIDEO

डेस्क। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम को पहला झटका जल्द ही लग गया जब ओपनर जो बर्न्स महज 18 रन बनाकर कोलिन डी ग्रैंडहोम का शिकार बन गए। इस मैच में दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान स्टीव स्मि‌थ ने जैसे ही खाता खोला, मैदान पर मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर जोरदार तालियां बजाकर उसी अंदाज में उनका अभिवादन किया, जैसे कि उन्होंने शतक लगा लिया हो।

दरअसल, डेविड वॉर्नर के आउट होने के बाद मार्नस लाबुशेन का साथ देने के लिए स्टीव स्मिथ ने क्रीज पर कदम जरूर रखा, लेकिन लंबे समय तक स्मिथ बल्ले से कोई योगदान नहीं दे सके। हद तो तब हो गई जब 6 ओवर खेलने के बावजूद वे 45 मिनट तक अपना खाता नहीं खोल सके।

The emperor (Steve Smith) has scored his first run at his SCG kingdom. The faithfuls celebrated as if it was a 100 @scg #scg #AUSvNZ pic.twitter.com/2RNizC0S1W