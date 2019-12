Australia vs New Zealand: एक हाथ से जबरदस्त कैच पकड़कर निकोल्स ने स्मिथ काे भेजा पवेलियन, देखिये VIDEO

डेस्क। गुरुवार से मेलबर्न में शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन टेस्ट की सीरीज के दूसरे मुकाबले के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 467 रनों पर सिमटी। टीम के लिए ट्रेविस हेड ने शानदार शतक जड़ा।

हालांकि इस मैच में स्टीव स्मिथ दुर्भाग्यशाली रहे और मात्र 15 रन से अपना शतक पूरा नहीं कर पाए और आउट हो गए। तेजी से शतक की ओर बढ़ रहे स्मिथ को न्यूजीलैंड के हेनरी निकोल्स ने शानदार कैच पकड़कर पेवेलियन भेज दिया।

On a scale of 😲 to 😱, how much will you rate this catch from Henry Nicholls? #AUSvNZ pic.twitter.com/plYKihwi4z