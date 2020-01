Aus vs NZ: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को लेकर Google की बड़ी गलती, सोशल मीडिया पर बना मजाक

डेस्क। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने ने शानदार शतक जड़ा है। आखिरी पांच टेस्ट मैचों में लाबुशाने के बल्ले से यह चौथा टेस्ट शतक निकला है। मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट पर 283 रन बना लिए हैं।

मैच शुरू होने के बाद गूगल से एक बड़ी गलती हो गई, जिसका लोग सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हैं। गूगल ने जब टॉस के बाद न्यूजीलैंड का बैटिंग लाइन-अप दिखाया तो उसमे केन विलियमसन की जगह इंग्लिश कवि विलिमयन समरविल की फोटो शेयर कर दी।

Situation so dire for the Black Caps at the SCG they've drafted in 18th century poet William Somerville, according to Google. pic.twitter.com/nrfNwGNIQQ