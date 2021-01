Aus vs Ind: दूसरे दिन का खेल समाप्त होने की कगार पर, भारत का स्कोर 96-2

सिडनी। भारतीय क्रिकेट टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार मतलब आज आस्ट्रेलिया की पहली पारी 338 रनों पर ढेर करने के पश्चात टी टाइम तक अपनी पहली पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 50 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा एवं शुभमन गिल नाबाद हैं। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम का पुलिंदा दूसरे दिन ही बांध दिया। टीम इंडिया के आलराउंडर रविंद्र जडेजा ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के चार बल्लेबाजों को आउट किया, बल्कि स्टीव स्मिथ को भी रन आउट कर उन्हें पवेलियन भेज दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने मांगा DRS

मैदानी अंपायर ने निर्णय अजिंक्य रहाणे के पक्ष में दिया था, थर्ड अंपायर का भी यहीं निर्णय (नॉटआउट) रहा।

ऑस्ट्रेलियाई पेसर इस सीजन में बेहतर दिखाई दे रहे हैं। चायकल से पूर्व 49.1% गेंदें सही लाइन लैंथ पर पटकी गईं तो मौजूदा अंतिस सत्र में 60.4% बॉल्स इस लाइन-लैंथ पर फेंकी जा चुकी है। दोनों सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के पश्चात भारत का स्कोरकार्ड रुक सा गया है।

21 साल के युवा बल्लेबाज की शानदार पारी का अंत, इसे वह शतक में बदल सकते थे, लेकिन अपने दूसरे टेस्ट मैच की तीसरी पारी में गिल ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने अपने खेल से हर किसी को प्रभावित किया है। 100 गेंद में यह पचासा आया, आठ चौके भी लगाए।

