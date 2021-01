Aus vs Ind: बाल-बाल बचे हिटमैन, अंपायर ने दे दिया था आउट

सिडनी। भारतीय क्रिकेट टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार मतलब आज आस्ट्रेलिया की पहली पारी 338 रनों पर ढेर करने के पश्चात टी टाइम तक अपनी पहली पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 50 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा एवं शुभमन गिल नाबाद हैं।

भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम का पुलिंदा दूसरे दिन ही बांध दिया। टीम इंडिया के आलराउंडर रविंद्र जडेजा ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के चार बल्लेबाजों को आउट किया, बल्कि स्टीव स्मिथ को भी रन आउट कर उन्हें पवेलियन भेज दिया।

रोहित शर्मा को मिला जीवनदान मिला है। अंपायर ने उन्हें कैच आउट दे दिया था। हिटमैन ने लिया रिव्‍यू लिया तो तीसरे अंपायर ने पाया कि गेंद बल्‍ले से नहीं लगी थी, वो सिर्फ पैड से छूकर कीपर के पास गई। लिहाजा उन्‍हें जीवनदान प्रदान किया गया।

Sharma is given out, but on review there's no glove #AUSvIND pic.twitter.com/pO99MDzDtW