अनुष्का ने दिया बेटी को जन्म, क्रिकेटर ने कहा- हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें

डेस्क। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली आखिर पापा बन ही गए हैं। मुंबई के अस्पताल में आज दोपहर अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया है। दरअसल, अनुष्का तथा विराट की बेटी का जन्म मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्प्ताल में हुआ। विराट ने इस प्रसन्नता को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर शेयर किया है। कोहली की पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स की तरफ से बधाई मिलनी प्रारंभ हो गई हैं।

विराट ने जारी किया बयान, की अपील

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ''हम दोनों को यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि आज दोपहर हमारे यहां बेटी हुई है। हम आपके प्यार और मंगलकामनाओं के लिए दिल से आभारी हैं। अनुष्का और बेटी, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस जिंदगी का यह चैप्टर अनुभव करने को मिला। हम जानते हैं कि आप यह जरूर समझेंगे कि इस समय हम सबको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होगी।''

पुत्री के जन्म का ऐलान करने के पश्चात विराट सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगे हैं। फैंस ने ट्वीट्स के जरिए उन्हें शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मीम्स के जरिए खुशी भी व्यक्त की जा रही है।

साल 2020 में किया था प्रेग्नेंसी का ऐलान

बता दें कि वर्ष 2020 में विराट और अनुष्का ने अपने पहले बच्चे संग प्रेग्नेंट होने की खबर का खुलासा किया था। विराट और अनुष्का के संबंध में यह खुलासा होने के बाद दोनों ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे थे। फैंस के मध्य दोनों की जिंदगी के इस बड़े पड़ाव को लेकर खुशी एवं उत्साह था। अब जब विरुष्का की पुत्री दुनिया में आ गई है तो सभी को उसकी पहली झलक पाने की प्रतीक्षा भी है।

