विराट संग Valentine मनाने न्यूजीलैंड पहुंची अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, सैर-सपाटे पर निकली टीम इंडिया, देखिये PICS

डेस्क। प्रेमी जोड़ों के लिए फरवरी का महीना बहुत खास होता है खासतौर से 14 फरवरी का दिन। हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन्स डे मनाया जाता है। दुनिया भर के प्रेमी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बॉलीवुड और क्रिकेट सेलिब्रिटीज भी इस सेलेब्रेशन को धूमधाम से एन्जॉय करते है। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी अपने पति और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से मिलने न्यूजीलैंड पहुँच गई है।

गौरतलब है कि अनुष्का के पति भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इस समय टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर है और हाल ही में एकदिवसीय सीरीज खेली है टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे है। ऐसे में अनुष्का खुद ही विराट कोहली से मिलने न्यूजीलैंड जा पहुंची है।

WATCH : #TeamIndia spend the day off at the Blue Springs 🌊 Clear blue water and picturesque hike, watch as the team enjoy time off in nature’s abode.🏞️👌 – by @rajalarora and @MdShami11 Full Video 📽️➡️ https://t.co/A2IIpMyUaw pic.twitter.com/6NNS1KKOwW

अनुष्का शर्मा न्यूजीलैंड पहुंचीं, तो पूरी टीम ने हैमिल्टन स्थिति पुतारुरू के ब्लू स्प्रिंग घूमने का प्लान बना लिया। खिलाड़ियों को मैनेजमेंट ने अलग-अलग ग्रुपों में बांटा और पूरी टीम हालिया हार के गम को भुलाने के लिए इस छोटी ट्रिप पर रवाना हो गई।

A long walk by the Blue Springs and a whole lot of fun with the team mates, that's how #TeamIndia spent the day off ahead of the Test series. pic.twitter.com/TPmIisqW8v