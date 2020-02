CAB के 18वें अध्यक्ष बने अभिषेक, गांगुली के भाई स्नेहाशीष नए सचिव

नई दिल्ली। अपने जमाने के मशहूर क्रिकेट प्रशासक जगमोहन डालमिया के बेटे अविषेक डालमिया बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) की आज हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं, मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली को सीएबी का नया सचिव नियुक्त किया गया है।

दरअसल, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के बेटे अभिषेक को बुधवार को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (सीएबी) के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 38 वर्षीय अविषेक इस पद के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं। इस तरह अभिषेक कैब के 18वें अध्यक्ष बने, उनके पिता ने दो बार यह पद संभाला था। बता दें कि अभिषेक इससे पहले सीएबी में सचिव पद संभाल रहे थे, जब गांगुली अध्यक्ष थे।

Son of former BCCI President Jagmohan Dalmiya, Avishek elected as the new president of Cricket Association of Bengal (CAB). Snehasish Ganguly, elder brother of Sourav Ganguly has been elected as the new secretary of CAB. pic.twitter.com/PJFoxLCNn5