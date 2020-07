2011 वर्ल्ड कप फिक्सिंग मामला: श्रीलंका पुलिस ने संगकारा से 10 घंटे तक की पूछताछ, नहीं मिले कोई ठोस सबूत

नई दिल्ली। श्रीलंका पुलिस ने 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में फिक्सिंग की जांच शुक्रवार को खत्म कर दी है। इस मांमले में वर्ल्ड कप में श्रीलंका टीम के कप्तान रहे कुमार संगकारा, चीफ सिलेक्टर रहे अरविंद डी सिल्वा और उपुल थरंगा से पूछताछ की थी। लेकिन, पुलिस टीम को कोई सबूत नहीं मिले। ओपनर थरंगा ने फाइनल में 20 बॉल पर 2 रन बनाए थे।

श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने गुरुवार को विशेष जांच समिति को 10 घंटे तक बयान दर्ज कराए। देश के पूर्व खेल मंत्री के इन आरोपों की जांच कर रही है कि भारत के खिलाफ टीम का 2011 वर्ल्ड कप फाइनल ‘कुछ पक्षों’ ने फिक्स किया था। पूर्व खेल मंत्री महिंदानंदा अलुथगमगे ने आरोप लगाए थे कि दो अप्रैल 2011 को खेला गया फाइनल फिक्स था।

उन्होंने हालांकि इसके संदर्भ में कोई ठोस सबूत नहीं दिए। इसके बाद श्रीलंका के खेल मंत्रालय ने जांच शुरू की। ‘न्यूजवायर.एलके’ के अनुसार विश्व कप 2011 फाइनल में श्रीलंका की कप्तानी करने वाले संगकारा ने 10 घंटे से अधिक समय तक अपना बयान दर्ज कराया। हालांकि उन्होंने क्या बयान दिया इसकी जानकारी नहीं मिली है। दूसरी तरफ, बताया जाता है कि इससे फैंस नाराज हुए और विरोध प्रदर्शन किया।

Members of the Samagi Tharuna Balawegaya (@youthforsjb) are currently staging a protest outside the SLC against the harassment Cricketer Kumar Sangakkara and 2011 cricket team. #SriLanka #LKA #Matchfixing #ProtestSL via @kataclysmichaos pic.twitter.com/BfOr6tcsOK