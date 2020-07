Raksha Bandhan: आखिर कैसे हुई रक्षाबंधन की शुरुआत, जानें राखी से जुड़ी ये रोचक कथा

on the day of raksha bandhan make rakhi at home

start of rakshabandhan

interesting story related to rakshabandhan

mythology related to rakshabandhan

abandhan

dress

rakhi

siblings

sandalwood and rice tilak

rice tilak

rice

tilak

sweet on the forehead of raksha bandhan and sweeten the mouth according to the amount on the day of raksha bandhan

according to the zodiac signrakshabandhan

dress

rakh

i brother

sister

रक्षाबन्धन

ड्रेस

राखी

भाई बहन

भाई के माथे पर चंदन और चावल का तिलक

चावल का तिलक

चावल

तिलक

रक्षा बंधन के दिन राशि अनुसार मिठाई से मुंह मीठा करवाएं

राशि अनुसार राखी

घर पर बनाएं राखी

on the day of raksha bandhan make rakhi at home

रक्षाबंधन की शुरुआत

रक्षाबंधन जुड़ी रोचक कथा

रक्षाबंधन जुड़ी पौराणिक कथा