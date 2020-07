बड़ी खबर: सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाया गया, गोविंद सिंह राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने

जयपुर। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी तनाव के बीच पायलट को उपमुख्यमंत्री पद और प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह गोविंद सिंह डोटसारा को नया प्रदेशाध्यक्ष घोषित किया गया है। ये फैसला कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में लिया गया। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीव सिंह सुरजेवाला ने ये जानकारी दी है। इसके अलावा पायलट समर्थक मंत्रियों को भी हटाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है।

#WATCH Rajasthan: Inside visuals of MLAs attending the ongoing Congress Legislative Party (CLP) meeting at Fairmont Hotel in Jaipur.



As per sources, 102 MLAs are present & have unanimously demanded that Sachin Pilot should be removed from the party. pic.twitter.com/FZxIUYVgq7