राजस्थान में कोरोना के 611 नए केस आए सामने, पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 35,909

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में आज सुबह 10:30 बजे तक कोरोना वायरस के 611 नए मामले सामने आए। राज्य में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 35,909 है। राज्य में कोरोना वायरस सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9,935 है और अब तक 621 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है।

Rajasthan's COVID19 cases tally rises to 35,909 with 611 new infections today till 1030 hours. The number of active cases in the state is 9,935 and 25,353 recovered cases, death toll 621: State Health Department pic.twitter.com/NVXPNFdzsQ