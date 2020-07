राजस्थान में कोरोना के 448 नए केस आए सामने, 7 और लोगों की मौत

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोमवार सुबह 10:30 बजे तक 448 नए पॉजिटिव केस राज्य में दर्ज किए गए हैं और 7 की मौत हुई है। राज्य में पीड़ितों की संख्या 36,878 हो गई है और अबतक 631 मौतें हुई हैं।

448 new #COVID19 cases and 7 deaths reported in Rajasthan. The total number of cases in the state stands at 36,878 including 10,124 active cases and 631 deaths: State Health Department pic.twitter.com/PclaoFsFzF