राजस्थान में कोरोना के 401 नए केस आए सामने, 4 और लोगों की मौत

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे है। सोमवार सुबह साढ़े दस बजे तक, राज्य में 401 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीजों सामने आये और चार लोगों मौत हो गयी। राज्य में अब एक्टिव मामलों की संख्या 7406 हो गई है।

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, कुल कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा अब 29,835 पहुंच गया है। इसमें से, कोरोना पॉजिटिव 21,866 मरीज रिकवर्ड हो चुके हैं और 563 लोगों की अब तक मौत हुई है। वहीं, 6597 सैंपल की कोरोना रिपोर्ट आना अभी बाकी है।

401 #COVID19 positive cases, 4 deaths, 136 recovered and 136 discharged in Rajasthan till 10:30 am today. The total number of positive cases in the state rises to 29,835 including 563 deaths, 21,866 recovered and 21,094 discharged: State Health Department pic.twitter.com/gkYolMYi3S