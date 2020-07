राजस्थान में शुक्रवार सुबह दर्ज हुए कोरोना के 375 नए केस, अब तक 598 की मौत

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। शुक्रवार सुबह 375 नए पॉजिटिव केस राज्य में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद, राजस्थान में एक्टिव केस की संख्या 9125 हो गई है।

375 new #COVID19 positive cases and 4 deaths have been reported in Rajasthan reported till 8.30 pm today. Total number of cases stands at 33,595 including 9,125 active cases and 598 deaths: State Health Department pic.twitter.com/pJBr1XsSnS