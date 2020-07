राजस्थान में कोरोना के 143 नए मामले आए सामने, 4 और लोगों की मौत

जयपुर। राजस्थान में आज सुबह 10:30 बजे तक कोरोना वायरस के 143 नए मामले सामने आए और 4 मौतें हुईं। राज्य में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 26,580 है, जिसमें 6,459 सक्रिय मामले, 534 मौतें शामिल हैं।

143 new #COVID19 positive cases and 4 deaths have been reported in Rajasthan till 10.30 am today. Total number of cases stand at 26580 including 6459 active cases and 534 deaths: State Health Department pic.twitter.com/f3vVhBTY84

चिकित्सा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिक मामले बीकानेर में 46, अलवर में 45, राजधानी जयपुर में 30, झुंझुनूं में 12, नागौर में पांच, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, करौली, बूंदी एवं अन्य राज्य से एक-एक नया कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं।

देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 32695 नए केस आए सामने, 606 लोगों की मौत

देश में पिछले 24घंटों में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 32,695 नए मामले सामने आए हैं और 606 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9,68,876 है ,जिसमें 3,31,146 सक्रिय मामलि हैं और 6,12,815 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना से अब तक 24,915 लोगों की मौत हो चुकी है।

Highest single day spike of 32,695 #COVID19 cases and 606 deaths reported in the last 24 hours in India.



Total positive cases stand at 9,68,876 including 3,31,146 active cases, 6,12,815 cured/discharged/migrated and 24,915 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/nuYhpfMQtz