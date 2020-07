राजस्थान में कोरोना के 1120 नए मामले, संक्रमितों की कुल संख्या 35000 के पार

जयपुर। राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में शनिवार रात 8:30 बजे तक 1,120 नए कोरोना के मामले और 11 मौतें दर्ज की गई। राज्य में कुल मामलों की संख्या 35,298 हो गई है, जिसमें 9,379 सक्रिय मामले और 613 मौतें शामिल हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी।

चिकित्सा निदेशालय की ओर से आज रात्रि जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मामले अलवर में 313, जोधपुर में 271, जयपुर में 93, कोटा में 80, अजमेर में 67, बाड़मेर में 56, भीलवाड़ा में 46, पाली और भरतपुर में 29-29, बीकानेर में 27, राजसमंद में 18, बांसवाड़ा में 16, करौली में 15, बूंदी में 12, उदयपुर में 10, सवाई माधोपुर में छह, झालावाड़, धौलपुर और झुंझुनू में पांच-पांच, जालौर और हनुमानगढ़ में चार-चार, डूंगरपुर में तीन, गंगानगर, चित्तौडगढ और दौसा मे दो-दो नये कोरोना संक्रमित मामले सामने आये हैं।

बता दें कि देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,385,494 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस संक्रमण की चपेट में आने से अब तक 32,096 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात ये है कि 8,86235 इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से अधिक है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,55,089 है।

