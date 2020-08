Video: पायलट की वापसी पर छलका कांग्रेस विधायकों का दर्द, जयपुर लौटने के दौरान बस में गाया गाना- 'कैसे नजरें फेर लीं, मतलब निकल जाने के बाद...'

जयपुर। आलाकमान के मनाने के बाद सचिन पालयट खेमा भले ही मंगलवार को जयपुर लौट आया हो। लेकिन जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सीएम गहलोत और दिल्ली से आए नेताओं के सामने पायलट की घर वापसी का विरोध किया गया है। इस बीच एक वीडियो सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि जैसलमेर से कांग्रेस विधायक बसों में बैठकर जयपुर वापस लौट रहे हैं।

इस दौरान बस में एक विधायक गाना गा रहे हैं कि दिल मेरा लेने के खातिर मिन्नतें क्या क्या ना की, कैसे नजरें फेर ली मतलब निकल जाने के बाद, वक्त सारी जिंदगी में दौर गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद।

#WATCH Rajasthan: Congress MLAs staying at Suryagarh hotel in Jaisalmer sing song on-board a bus. They are enroute airport and will return to Jaipur. pic.twitter.com/wDjLzHGkPr