...तो BJP इस वजह से चाहती है CBI जांच, कांग्रेस ने किया खुलासा

जयपुर में। राजस्थान में सियासी संकट गहराता जा रहा है। सनसनीखेज फोन टैप रिकॉर्ड वाली बात सामने आने बाद से विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले को बहुत अधिक बल मिला है। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी इसे गलत बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है।

दरअसल, बीजेपी द्वारा राजस्थान में नेताओं के कथित फोन टेपिंग मामले की सीबीआई (CBI) जांच कराने की मांग के फौरन बाद, कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि, उन्होंने (भाजपा) स्वीकार कर लिया है कि राजनीतिक संकट के पीछे वे हैं और उनकी तकलीफ और शिकायत सिर्फ इस बात से है कि, टेप क्यों रिकॉर्ड किए गए।

पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा की सीबीआई जांच की मांग 'क्लीन चिट' देने और 'सच को दबाने' के लिए की गई है। वहीं राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है, 'अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने कहा कि उन्हें फोन टैपिंग की जानकारी नहीं है। इसलिए सवाल यह है कि क्या राजस्थान सरकार इस तरह के किसी भी टैपिंग की अनुमति दे सकती है? गृह मंत्रालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि कई चीजें सामने आएंगी।'

कांग्रेस की ओर से आज उसके दोनों बड़े वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने ट्विटर के जरिए मोर्चा संभाला है। अभिषेक मनु सिंघवी तो राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान विभानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की पैरवी भी कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त के कथित टेप की सीबीआई जांच की भाजपा की ओर से हो रही जांच पर सवाल उठाया है। उनका आरोप है कि बीजेपी कि ओर से ऐसी मांग इस लिए की जा रही है ताकि आरोपियों को क्लीनचिट मिल जाए और सच को नाकाम कर दिया जाए!

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 'राजस्थान में कांग्रेस विधायकों को अपने पक्ष में करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और केंद्रीय मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस पूछताछ, एफआईआर और सीआरएल की प्रक्रिया जारी है। सीआरएल प्रक्रिया पूरी होने से बचने के लिए बीजेपी ने सुविधापूर्वक सीबीआई जांच की मांग की।'

Serious allegations of horse trading &toppling re various #Raj MLAs incl Central Minister. Police inquiry, FIR & Crl process on. To avoid completion of Crl process, #BJP conveniently demands #CBI. #MHA immly steps in. Wl hand over 2CBI to give clean chit & thwart truth!