सियासी विवाद के बाद पहली बार गहलोत से मिलने पहुंचे पायलट खेमे के वरिष्ठ नेता, कहा- गहलोत पार्टी के मुखिया हैं और...

नई दिल्ली। एक महीने तक चले राजस्थान के सियासी ड्रामे ने अब एक नया मोड़ लिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार करने वाले सचिन पायलट अब मान चुके हैं। इसी के साथ पिछले कई दिनों से जारी सियासी संकट अब टलता दिख रहा है।

हालांकि, सचिन पायलट को मनाने के पीछे सबसे रोल निभाया कांग्रेस के युवा ब्रिगेड यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। दोनों दिग्गजों ने की पहल पर ही सचिन पायलट एक बार फिर से गिले-शिकवे भूलकर लौट आए हैं।

वहीं, इसी बीच राजस्थान में पायलट खेमे के वरिष्ठ नेता भंवर लाल शर्मा सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे।सीएम से मुलाकात के बाद शर्मा ने कहा कि गहलोत पार्टी के मुखिया हैं और अब उनके अंदर किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है।

Party gives us post & can also take it back. I've no desire for any post but I wanted our self-respect to remain intact. I've contributed to the party for 18-20 years now. We've always attempted to ensure the participation of people who worked hard to form the govt: Sachin Pilot https://t.co/16VtJXNaZK