राहुल-प्रियंका से मिलकर भावुक हुए सचिन पायलट, कहा- पार्टी हमें पद देती है तो वापस भी ले सकती है...

नई दिल्ली। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार करने वाले सचिन पायलट अब मान चुके हैं। इसी के साथ पिछले कई दिनों से जारी सियासी संकट अब टलता दिख रहा है। हालांकि, सचिन पायलट को मनाने के पीछे सबसे रोल निभाया कांग्रेस के युवा ब्रिगेड यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। दोनों दिग्गजों ने की पहल पर ही सचिन पायलट एक बार फिर से गिले-शिकवे भूलकर लौट आए हैं।

हालांकि पायलट ने कहा कि पार्टी हमें पद देती है तो वापस भी ले सकती है। मुझे किसी पद की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि हमारा स्वाभिमान बरकरार रहे। सचिन पायलट ने सोमवार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की।

सूत्रों की माने तो राहुल और प्रियंका से मुलाकात के दौरान सचिन पायलट ने राजस्थान में सियासी संकट के पीछे की पूरी कहानी बताई। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि वो क्यों बगावत को मजबूर हुए।

Sachin Pilot met AICC senior leaders y'day & meeting was fixed with Rahul Gandhi. Today Rahul Gandhi met Pilot, Priyanka GV was also there. Pilot explained the circumstances in which he took the decision & that he did nothing against Congress he was opposing Ashok Gehlot: Sources https://t.co/gUAAUDhYeP