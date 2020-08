Rajasthan Politics Update/एक महीने बाद मीडिया के सामने आये पायलट, कहा- मैंने कोई मांग नहीं रखी

जयपुर। राजस्थान में पिछले एक महीने से जारी सियासी ड्रामा अब लगभग समाप्त होने वाला है। अपनी बगावत को पद और प्रतिष्ठा की बात कहने वाले सचिन पायलट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और अपनी बात रखी। इसके साथ ही सचिन पायलट पूरे एक महीने बाद मीडिया के सामने आये।

सचिन पायलट ने कहा है कि वह हमेशा कांग्रेस का हिस्सा थे, इसलिए यह कोई कमबैक नहीं है। हमारे लिए यह अहम था कि हम राजस्थान में प्रशासनिक रवैये के खिलाफ आवाज उठाएं।

उन्होंने कहा कि जब आप अपने जीवन के लिए चिंतित होते हैं और आपके और आपके विधायकों के खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज कर दी जाती हैं, जिनमें एक देशद्रोह का आरोप भी था, ऐसे में हमें रिजॉर्ट में पनाह लेनी पड़ी। हमने किसी की मेहमान नवाजी स्वीकार नहीं की और अपने खर्चों का हमनें खुद भुगतान किया है।

सचिन पायलट से जब अशोक गहलोत द्वारा उन्हें निकम्मा कहने पर सवाल किया गया तो पायलट ने कहा कि वह मेरे वरिष्ठ हैं, हमने इससे पहले साथ मिलकर काम किया है। यह पहली बार नहीं है कि मैं फिर से उनके साथ काम करूंगा। मुझे लोगों का समर्थन प्राप्त है और यह मायने नहीं रखता है कि उंचे या नीचे पद पर हूं।

I harbour no wish to have a post, these things come and go. We need to work in the direction of strengthening the public's confidence and trust in us: Sachin Pilot, Congress #Rajasthan pic.twitter.com/wNqtHdJmGF