Rajasthan Politics LIVE Updates: सचिन पायलट को लेकर दिए अपने बयान से पलटे पीएल पूनिया, ट्वीटर पर दी सफाई

जयपुर। राजस्‍थान में सियासी तूफान के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया है कि जो भी इस बैठक में नहीं आएगा, उसपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में हिस्‍सा लेने के लिए सचिन पायलट नहीं पहुंचे है।

बैठक से पहले सचिन पायलट गुट का दावा था कि व्हिप जारी होने पर जरूरी नहीं है कि पार्टी बैठक में शामिल होना है। क्योंकि इस वक्त विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे में व्हिप के कानूनी मायने नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब नब्बे विधायक बैठक में पहुंच गए हैं, जिनमें सचिन पायलट के समर्थक माने जाने वाले चार विधायक भी शामिल हैं। इस बीच कांग्रेस नेता पीएल पूनिया का कहना है कि सचिन पायलट अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं।

हालांकि बाद में पीएल पूनिया अपने इस बयान से पलट गए और उन्होंने ट्वीट कर माफ़ी मांगी है कि वीडियो में यह स्पष्ट है कि सिंधिया जी के बारे में सवाल पूछा गया था और मेरा जवाब सिंधिया के बारे में था और जुबान फिसलने से मैंने सिंधिया के बजाय सचिन पायलट का नाम लिया। गलती पर पछतावा है।

It is clear in the video that question was asked about Scindia ji and my reply was about Sh Scindia and by slip of tongue I took Sachin Pilots’ name instead of Scindia. Mistake is regretted https://t.co/hYws6XefKX