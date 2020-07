Rajasthan Politics LIVE Update/सियासी संग्राम के बीच सचिन पायलट ने कुछ इस प्रकार दी विधानसभा स्पीकर को जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली। राजस्थान में सियासी संग्राम जारी है। इस बीच 29 जुलाई यानी आज राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के बागी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विधानसभा स्पीकर को जन्मदिन की बधाई दी।

सचिन पायलट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ''राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं।''

इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सीपी जोशी को जन्मदिन की बधीई दी है। उन्होंने लिखा- राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं आपकी खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करता हूं।

Warm birthday greetings to Speaker of Rajasthan Legislative Assembly, @drcpjoshi ji. Wish you happiness, good health and a long life.